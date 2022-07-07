ومن المعتقد أن الشراء تم في الخامس من يوليو، لتتواصل مشتريات الهيئة في الآونة الأخيرة دون طرح مناقصات دولية. ويُعتقد أيضا أن الهيئة اشترت نحو 444 ألف طن قمح مباشرة من شركات تجارية يوم الاثنين، بحسب وكالة رويترز.

قال علي المصيلحي وزير التموين المصري في تصريحات أمس إن مخزون مصر من القمح يكفي لمدة سبعة أشهر، وهي المرة الأولى التي يصل فيها إلى ذلك المستوى.

كانت مصر تعاقدت بنهاية الأسبوع الماضي على شراء أكبر كمية قمح منذ ما لا يقل عن عقد، عبر مناقصة تعد الأكبر في تاريخها، مستغلة انخفاض الأسعار الأخير.

وبحسب بيانات بلومبرغ فإن الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية اشترت 815 ألف طن يوم 29 يونيو، في أكبر عملية شراء واحدة منذ 2012 على الأقل.

تسعى مصر إلى تعزيز مخزوناتها من القمح بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى اضطراب الإمدادات العالمية منه.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.