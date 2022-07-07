وأضاف الوزير أن مخزون السكر يكفي الاستهلاك المحلي 7.8 شهر، في حين يكفي مخزون الزيت لفترة ستة أشهر.

كانت مصر تعاقدت بنهاية الأسبوع الماضي على شراء أكبر كمية قمح منذ ما لا يقل عن عقد، عبر مناقصة تعد الأكبر في تاريخها، مستغلة انخفاض الأسعار الأخير.

وبحسب بيانات بلومبرغ فإن الهيئة العامة للسلع التموينية الحكومية اشترت 815 ألف طن يوم 29 يونيو، في أكبر عملية شراء واحدة منذ 2012 على الأقل.

تسعى مصر إلى تعزيز مخزوناتها من القمح بعد أن أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى اضطراب الإمدادات العالمية منه.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.