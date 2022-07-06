وتسعى تونس لاستعادة وضعها كمصدّر رئيسي للفوسفات للاستفادة من زيادة حادة في أسعار الأسمدة بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويهدف البلد الواقع في شمال أفريقيا لإنتاج 5.5 مليون طن من الفوسفات هذا العام مقارنة مع 3.7 مليون طن العام الماضي.

وتسعى تونس لمضاعفة إنتاجها بحلول عام 2024، من أجل تجاوز مستوى 8 ملايين طن وهو ما يرفع إنتاج البلاد إلى مستويات لم تشهدها منذ أكثر من عقد.

وتحتاج الحكومة التونسية إلى إيرادات في ظل اقتصادها المتضرر من جائحة كورونا، والذي يعاني نتيجة الأزمة السياسية العالقة التي تعطل عملية صنع القرار.