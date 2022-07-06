نزل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر إلى 45.2 من 47.0 في مايو /أيار مبتعدا عن مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ويونيو /حزيران هو الشهر التاسع عشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر تراجعا.

وقالت ستاندرد اند بورز غلوبال "سجل الاقتصاد المصري غير النفطي أضعف أداء في عامين في يونيو /حزيران إذ شهدت الشركات تراجعا في الطلب في مواجهة زيادة حادة في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه.

وزاد التضخم الأساسي إلى 13.5 بالمئة في يونيو حزيران من 13.1 بالمئة في مايو /أيار.

وزاد المؤشر الفرعي لأسعار الإنتاج إلى 72.0 في يونيو حزيران من 62.1 في مايو /أيار، في حين ارتفع مؤشر تكاليف الشراء إلى 70.9 من 62.3.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج مستقبلا إلى 63.7 وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر مقارنة مع 55.2 في مايو /أيار عندما اقترب من أدنى قراءة له منذ إدراج هذه الفئة في المسح قبل عشرة أعوام.