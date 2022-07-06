وهبط المؤشر نيكي 1.20 بالمئة ليغلق عند 26107.65 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.23 بالمئة إلى 1855.97 نقطة.

تراجعت أسهم شركات التنقيب عن النفط بنسبة عشرة بالمئة لتصبح الأسوأ أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو. ونزلت أسهم شركات التكرير 5.12 بالمئة وأسهم المرافق 3.73 بالمئة.

من بين شركات التنقيب كان سهم إينبكس الأسوأ أداء، حيث هبط 10.05 بالمئة. ونزل سهم مصفاة إيديميتسو كوسان 6.1 بالمئة وسهم شركة كهرباء طوكيو 6.28 بالمئة.

وخالفت شركة الأدوية إيساي الاتجاه العام ليرتفع سهمها 5.87 بالمئة.