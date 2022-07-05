وتراجعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 6.65 دولار، أو 5.9 بالمئة، إلى 106.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:44 بتوقيت غرينتش.

وانخفضت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 5.65 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 102.78 دولار للبرميل، وفقما ذكرت "رويترز".

وتزداد مخاوف المستثمرين من الطلب في ظل تشديد واسع للظروف المالية العالمية حيث يكافح مجلس الاحتياطي الأميركي التضخم عن طريق زيادة أسعار الفائدة بشكل سريع.

ورفع البنك المركزي الأسترالي يوم الثلاثاء أسعار الفائدة للشهر الثالث مع الإشارة إلى زيادات أخرى في ظل سعيه لاحتواء زيادة التضخم حتى مع احتمال التعرض لخطر انكماش اقتصادي.

ولا تزال أسعار النفط تتلقى دعما من المخاوف بشأن الإمدادات نتيجة العقوبات الغربية المفروضة على الشحنات الواردة من روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، وكذلك الخلافات العمالية الحالية في النرويج.

وقالت النقابة التي تقود العمل الصناعي في النرويج، إن العمال في القطاع البحري بدأوا إضرابا من شأنه أن يؤدي إلى خفض إنتاج النفط والغاز.

وبحسب شركة "إكوينور" لإنتاج النفط في النرويج، فإن الإضراب من المتوقع أن يخفض إنتاج النفط والغاز بحوالي 89 ألف برميل من مكافئ النفط يوميا الذي يخرج منه ما يصل إلى 27 ألف برميل يوميا من الغاز.

ووفقا لتوقعات هيئة النفط والغاز في النرويج، من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط لما يصل إلى 130 ألف برميل يوميا اعتبارا من يوم الأربعاء.