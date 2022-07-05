حددت سوديك سعر الشراء الاسترشادي بين 3.2 و3.4 جنيه مصري للسهم الواحد، لحين الانتهاء من الفحص النافي للجهالة فيما يتعلق بالنواحي المالية والقانونية والضريبية وغيرها لشركة مدينة نصر للإسكان.

وارتفع سهم مدينة نصر للإسكان والتعمير 10 بالمئة في تعاملات اليوم، ما دفع البورصة المصرية لوقف التداول عليها لمدة 10 دقائق، وبلغ سعر السهم حوالي 2.78 جنيه بعد حوالي نصف ساعة من بدء التداولات في القاهرة.

يمتلك تحالف شركتي الدار العقارية الإماراتية و"القابضة" (ADQ) حصة الأغلبية في سوديك المصرية، فيما تمتلك الحكومة المصرية 15 بالمئة من مدينة نصر للإسكان، التي تأسست عام 1959، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي في شرق القاهرة.

وكانت شركة "سوديك" قدمت في عام 2018 عرضاً للاستحواذ على ما لا يقل عن 51% من أسهم شركة مدينة نصر، لكن الصفقة لم تنجح.

وفي حال تنفيذ صفقة الاستحواذ هذه المرة فسوف ينتج عنها إنشاء أكبر مطور عقاري في البلاد.