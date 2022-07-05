يسعى المستثمرون لاقتناص أسهم التكنولوجيا المنخفضة في اليابان، الأمر الذي ساهم في ارتفاع البورصة اليابانية يوم الثلاثاء، كما أن الأسهم تلقت دعما من ارتفاع الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة الأمريكية.