وقالت الوزارة إن إنتاج البلاد من النفط وصل إلى 461 ألف و637 برميلا.

تسببت احتجاجات استمرت أكثر من أسبوعين في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية في أن تخسر شركة النفط المملوكة للدولة (بتروإكوادور) 1.99 مليون برميل من إنتاج الخام بينما أعلنت الحكومة حالة القوة القاهرة في قطاع النفط العام والخاص.

بدأت المظاهرات التي شابها العنف أحيانا من قبل متظاهرين من السكان الأصليين يطالبون بخفض أسعار الوقود والغذاء، من بين أمور أخرى، في 13 يونيو وأدت إلى سقوط ضحايا من المدنيين.

وقدم رئيس الإكوادور جييرمو لاسو، الذي ساءت علاقته التصادمية بالفعل مع الجمعية الوطنية خلال المسيرات، تنازلات من بينها تخفيف الإجراءات الأمنية وإعفاء من الديون.