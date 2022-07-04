هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1806.58 دولار للأوقية بحلول الساعة 1121 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 1783.50 يوم الجمعة. وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1806.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار الأمريكي 0.3 بالمئة لكنه ظل قريبا من أعلى مستوى له في 20 عاما الذي لامسه الشهر الماضي.

انخفاض الدولار يجعل الذهب أقل غلاء بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي بزيادة سعر الفائدة بواقع 75 نقطة أساس أخرى الشهر الجاري.

كما أن البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أيضاً أن يحذو حذو أقرانه على مستوى العالم بشكل كبير. وبلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا جديدا في يونيو مع زيادة ضغوط الأسعار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 19.84 دولار للأوقية لتقترب من أدنى مستوى لها في عامين.

وتراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 882.73 دولار. وهبط البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1951.87 دولار.