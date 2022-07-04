سجلت قناة السويس حمولة صافية سنوية قياسية قدرها 1.32 مليار طن خلال العام المالي الماضي بزيادة 10.9 بالمئة عن العام المالي السابق.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس إن العام المالي الماضش شهد زيادة كبيرة في أعداد السفن العابرة للقناة، بإجمالي 22032 سفينة مقابل عبور 19047 سفينة خلال العام المالي 2020-2021، بفارق 2985 سفينة، بنسبة زيادة قدرها 15.7%.

وأوضح ربيع أن الزيادة الكبيرة في إيرادات قناة السويس المصرية تأتي انعكاسا لمجموعة من العوامل من بينها المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وقناة السويس هي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتُعد إيراداتها أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.