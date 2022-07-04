وكانت باتاكيس تشغل منصب وزيرة الاقتصاد في مقاطعة بوينس أيرس من 2011 إلى 2015.

كان جوزمان (39 عاما) قد قدم استقالته في ساعة متأخرة من مساء السبت وسط تصاعد التوتر داخل الائتلاف الحاكم بشأن كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت بسبب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وارتفاع التضخم.

أحدثت استقالة جوزمان، وهو حليف أساسي للرئيس الأرجنتيني، هزة في حكومة يسار الوسط، خاصة أنه كان يشغل المنصب منذ فترة طويلة، كما أنه كان يقود المحادثات بشأن صفقة صندوق النقد الدولي البالغة 44 مليار دولار.

وجاءت الاستقالة في الوقت الذي وصلت فيه معدلات التأييد للحكومة إلى أدنى مستوى لها منذ توليها السلطة في عام 2019. وتجاوز التضخم 60 بالمئة وتتعرض العملة البيزو لضغط متزايد. وتراجعت السندات السيادية.

وتزيد تلك الهزة من الشكوك بشأن قدرة الأرجنتين على الامتثال لشروط صندوق النقد الدولي، التي تمثل تحدياً كبيراً أمام الحكومة لتحقيقها.

وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن الديون السيادية للأرجنتين، ضمن قائمة تضم 17 دولة، مهددة بالتخلف عن سداد ديونها بسبب اضطرابات الاقتصاد العالمي وأزمة أوكرانيا.