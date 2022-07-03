وقال رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية إيهاب واصف، في بيان حصلت "سكاي نيوز عربية" على نسخة منه، أن زيادة أسعار المصنعية مع بدء العام المالي الجديد 2022- 2023 بداية من الشهر الجاري لم تصدر من أصحاب المصانع، بل جاءت وفقا لتعديلات أدخلتها مصلحة الضرائب المصرية على تعديل آلية تحصيل ضريبة القيمة المضافة على المعادن الثمينة.

وأكد إيهاب واصف أن الزيادة الجديدة تؤول بالكامل حصيلتها لخزينة الدولة وليس لأصحاب المصانع والتجار شأن بها.

وبحسب البيان، تنص التعديلات التي أدخلتها الضرائب على تحصيل ضريبة القيمة المضافة التي تطبق من بداية من العام المالي الجديد، أت يتم احتساب قيمة متوسطات قيم التشغيل المعروفة باسم المصنعية، وليس أي مرحلة أخرى من مراحل التكلفة بنسبة 14 بالمئة سنويًا، على أن ترتفع حصيلتها للدولة دون تغيير نسبتها عن طريق زيادة قيمة المصنعية بنسبة 10 بالمئة سنويًا.

وأوضح رئيس شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة أنه بعد الزيادة التقديرية الجديدة سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيه، ومتوسط مصنعية غرام الذهب عيار 24 و18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه.

كما سيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الغرام عيار 14 إلى 55 جنيها ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الغرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما غرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيها على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.

وستزيد قيمة المصنعية الجديدة على أسعار المشغولات الفضية بين 8.8 جنيه إلى 11 جنيها، وتكون متوسط قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 1.39 جنيه بحسب نوع العيار، وسترتفع قيمة المصنعية على المشغولات البلاتينية والأحجار الكريمة عيار 18 لتصبح 132 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المطبقة عليها 18.48 جنيه.

وقال إيهاب واصف في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية" إن الشعبة تعمل حاليا على دراسة العديد من المقترحات لاستيعاب الزيادة علي ضريبة القيمة المضافة عن طريق رفع قيمة المصنعية 10 بالمئة سنويا، حتى لا تؤثر سلبا على تراجع مبيعات المصانع والتجار.

وفي سياق متصل، تراجعت أسعار الذهب لعيار 21 من مستوى 1250 إلى 980 جنيها للغرام قبل أن يعوض الذهب جزء من هذه الخسائر مستهل تعاملات السبت ويسجل الذهب 990 جنيها للغرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي في البلاد.

ووصلت خسائر ملاك الذهب أكثر من 260 جنيها للغرام الواحد، بعد هبوط أسعار الذهب، الجمعة، إلى مستويات 980 جنيها للغرام مقابل 1250 جنيها للغرام في الأسبوع الأول من مايو 2022.

وما حدث في السوق المصري، لم يكن إلا انعكاسا لما شهدته أسعار الذهب في الأسواق العالمية، على مدار شهري مايو ويونيو الماضيين بفعل رفع أسعار الفائدة الأميركية، حيث تراجع سعر الأونصة في البورصات العالمية بنحو 90 دولارا في شهرين، بعد أن تراجعت من مستوى 1900 دولار مطلع مايو 2022 إلى 1810 دولارات في ختام تسويات الجمعة.