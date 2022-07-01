كما ارتفعت القيمة السوقية للأسهم من 2.038 تريليون درهم ( نحو 555 مليار دولار) في نهاية العام الماضي وصولا إلى 2.519 تريليون درهم ( حوالي 686 مليار دولار) في ختام تعاملات يوم أمس بارتفاع نسبته 24%، موزعة بواقع 1.99 تريليون درهم (542 مليار دولار) لسوق أبوظبي للأوراق المالية، و144 مليار دولار لسوق دبي المالي، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتعززت القيمة السوقية للأسواق الإماراتية بفضل مكاسب الأسهم القيادية، إضافة إلى الإدراجات الجديدة التي شملت "موانئ أبوظبي" و"ديوا" و"بروج" و"جي إف إتش" و"إنفيكتوس للاستثمار" التي تم إدراجها مؤخراً في سوق نمو التابع لسوق أبوظبي للأوراق المالية.

ولا تزال عمليات الطرح العام الأولي والإدراج في أسواق الإمارات خلال الفترة المتبقية من العام، حيث من المتوقع أن تدرج شركة "تيكوم" أسهمها في سوق دبي المالي في 5 يوليو 2022، بعدما استكملت طرحها العام الأولي بنجاح وجمعت 1.7 مليار درهم ( حوالى 463 مليون دولار)، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم (قرابة المليار دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام خلال النصف الأول بنسبة 9.7% ليغلق عند 9313.22 نقطة، ونجح السوق خلال تلك الفترة في تحقيق مستوي تاريخي هو الأعلى علي الإطلاق مع وصوله إلى 10171 نقطة في أبريل الماضي، بينما صعد سوق دبي المالي بنسبة قاربت 1% ليقفل عند 3223.29 نقطة.

وفي سياق متصل، ضخ المستثمرون الأجانب ما يناهز 14.3 مليار درهم في الأسواق كمحصلة شراء، موزعة بواقع 12.43 مليار درهم في سوق ابوظبي للأوراق المالية و1.84 مليار درهم في سوق دبي المالي، وذلك في مؤشر علي زيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين لاقتناص الفرص المتاحة في الأسواق.

واستقطبت الأسواق الإماراتية سيولة بأكثر من 260.6 مليار درهم في النصف الأول موزعة بواقع 211.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و49.3 مليار درهم في سوق دبي، وتم التداول على 53.8 مليار سهم منها 34.2 مليار سهم في سوق أبوظبي و19.6 مليار سهم في سوق دبي، تم تنفيذها من خلال 1.95 مليون صفقة.