واليوم الخميس، هو آخر موعد لتقديم طلبات الحصول على رخصة من بنك الكويت المركزي لتأسيس بنوك رقمية، والذي أعلن في يناير الماضي عن فتح الباب أمام البنوك والشركات من أجل التقديم عليها.

وقد تقدم للحصول على هذه الرخص عدة شركات من بينها "أوريدو" الكويتية، وشركة المنال للتمويل والإجارة، والشركة الكويتية للاستثمار. ويستهدف البنك المركزي الكويتي التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية وأنظمة المدفوعات الإلكترونية.

تأسس بنك بوبيان الكويتي عام 2004 كمؤسسة تمويل تعمل طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية وأدرج في البورصة الكويتية بعد عامين، حسب موقع البنك الإلكتروني.

أما مجموعة زين الكويتية، فقد تأسست عام 1983، وأدرجت في البورصة الكويتية عام 1985، وهي مملوكة بنسبة 24.22 بالمئة للهيئة العامة الكويتية للاستثمار الحكومية، وهي تعمل في 8 دول هي: الكويت والسعودية والبحرين والعراق والأردن والمغرب ولبنان والسودان، بحسب موقعها الإلكتروني.