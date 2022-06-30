وانخفض المؤشر نيكي الياباني بوتيرة ثابتة على مدار اليوم وهبط 1.54 بالمئة بنهاية التداول. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.20 بالمئة خلال اليوم.

وانتعش الين الياباني قليلا ليجري تداوله عند 136.17 مقابل الدولار بعد أن سجل أدنى مستوياته في 24 عاما خلال الليل، متجاوزا حاجز 137.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية بيانات أظهرت انخفاض الإنتاج الصناعي 7.2 بالمئة في مايو، وهو ثاني انخفاض شهري على التوالي وأكبر انخفاض شهري منذ عامين.

وتأثر صانعو السيارات والمصدرون الآخرون بنقص قطع الغيار والتعقيدات الناجمة عن عمليات الإغلاق المرتبطة بوباء كوفيد-19 في الصين.

وتراجع سهم تويوتا موتور، أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم، 1.32 بالمئة بعد أن فشلت في تحقيق إنتاجها المستهدف لشهر مايو ، والذي تم تعديله بالفعل بالخفض.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر نيكي، تكبدت 153 منها خسائر فيما حققت 69 شركة مكاسب ولم تشهد ثلاث شركات فقط تغييرات.

وكان قطاع الطاقة الأسوأ أداء في نيكي حيث انخفض 2.77 بالمئة. وأغلقت شركة النفط إنبكس كورب على هبوط بواقع 3.61 بالمئة مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت 0.09 بالمئة إلى 116.15 دولار للبرميل، في طريقه لتسجيل خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وكانت مجموعة بورصات اليابان للخدمات المالية الأسوأ أداء حيث خسرت 6.2 بالمئة. وجاءت شركة سكرين هولدنجز المصنعة لأشباه الموصلات بعدها بانخفاض 5.37 بالمئة.