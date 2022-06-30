وبحلول الساعة 0612 بتوقيت غرينتش تراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس الذي ينتهي اليوم الخميس 11 سنتا أو 0.09 بالمئة إلى 116.15 دولار للبرميل، ويتجه برنت لتكبد أول خسارة شهرية منذ 6 أشهر.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 14 سنتا أو 0.1 بالمئة إلى 109.92 دولار للبرميل. ويتجه الخام الأميركي لتكبد خسائر شهرية بنحو 2% وهو أول تراجع شهري منذ 6 أشهر (نوفمبر 2021).

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام انخفضت 2.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يونيو وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز بتراجعها 569 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الوقود ونواتج التقطير.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 36 ألف برميل يوميا إلى 2.62 مليون برميل يوميا.

لكن مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي ظلت تحد من ارتفاع الأسعار.

في الوقت نفسه بدأ تكتل أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين منهم روسيا اجتماعات أمس الأربعاء تستمر يومين، وإن كانت مصادر صرحت بأنه لا توجد توقعات تذكر بضخ المزيد من النفط.