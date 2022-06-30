وذكرت وكالة بلومبرغ في وقت سابق أن الطرح العام لشركة الحفر العربية قد يصل بقيمة الشركة إلى 1.4 مليار دولار.

وتشهد السوق السعودية موجة قوية من الطروحات الأولية التي تحقق مستويات تغطية قياسية مستفيدة من السيولة القوية التي تدعمها ارتفاع أسعار النفط.

تأسست شركة الحفر العربية عام 1964، وهي مملوكة بنسبة 51 بالمئة لصالح شركة التصنيع وخدمات الطاقة السعودية (طاقة)، و49 بالمئة لشركة "شلمبرجر" العالمية، وهي تعمل في تشغيل منصات الحفر في السعودية واليمن والإمارات، بحسب موقعها الإلكتروني.