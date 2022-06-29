وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق لتصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب "المغرب العربي-أوروبا" الذي يمر بالمغرب المجاور، مما أوقف تقريبا كل إمدادات المغرب من الغاز، مع تدهور العلاقات بين الرباط والجزائر.

في أبريل، حذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

قال متحدث باسم "إيناجاس" اليوم الأربعاء إن "عملية التصديق‭‭ ‬‬تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري".