وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.7 بالمئة بحلول الساعة 0708 بتوقيت غرينتش، ليضع حدا إلى زيادة استمرت 3 أيام بعد جلسة تداول عصيبة في وول ستريت خلال الليل على خلفية بيانات قاتمة لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة.

وقاد المؤشر داكس الألماني الانخفاض بين المؤشرات الأخرى في المنطقة، إذ تراجع بنسبة 0.9 بالمئة قبل القراءة الأولية للتضخم الألماني المتوقع صدورها في الساعة 1200 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم إتش اند إم 0.7 بالمئة بعد أن أعلنت ثاني أكبر سلسلة للأزياء في العالم عن نمو فاق التوقعات بنسبة 33 بالمئة في الأرباح ربع السنوية.

وكانت أسهم السلع الفاخرة قد حققت مكاسب بعد أن قالت السلطات الصحية في الصين إنها ستخفض فترة الحجر الصحي المتعلقة بكوفيد-19 إلى 7 أيام للقادمين من الخارج، مع قضاء ثلاثة أيام أخرى في المنزل، بينما لم تسجل بكين وشنغهاي أي إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا لأول مرة منذ شهور.