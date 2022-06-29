وهذا المشروع الذي كانت المفوّضية الأوروبية كشفت النقاب عنه في يوليو 2021 يعني عملياً فرض حظر في دول الاتّحاد كافة على بيع السيارات الجديدة المزوّدة محرّكات تعمل على البنزين أو الديزل، والانتقال تالياً إلى المحركات الكهربائية.

لكن القرار الصادر الأربعاء يلحظ إمكانية النظر في المستقبل في ما إذا كان سيتمّ السماح بالمحركات العاملة بالتكنولوجيات البديلة مثل الوقود الاصطناعي والمحركات الهجينة.