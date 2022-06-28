قال المزروعي بتصريح صحفي الثلاثاء إنه "تعليقا على ما يتم تداوله مؤخرا عن مستوى إنتاج دولة الإمارات، نود التوضيح أن إنتاج دولة الإمارات الحالي قريب من سقف الإنتاج المرجعي للدولة في اتفاقية +OPEC وهو (3.168 مليون برميل يوميا) وإلتزامنا قائم بهذا السقف الى نهاية الاتفاقية".

ارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي فيما زادت الاضطرابات السياسية في ليبيا والإكوادور من المخاوف بشأن الإمدادات. يناقش زعماء مجموعة الدول السبع إمكانية وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي.

ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.8 دولار للبرميل، أو 1.6 بالمئة، إلى 111.36 دولار للبرميل بحلول الساعة 0644 بتوقيت غرينتش الثلاثاء ليضيف إلى مكاسب بنسبة 1.8 بالمئة حققها في الجلسة السابقة.

قفزت العقود الآجلة لخام برنت 1.9 دولار للبرميل، أو 1.7 بالمئة، إلى 116.99 دولار للبرميل بعد زيادة بنسبة 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.

حذر الخبراء أيضا من أن الاضطرابات السياسية في الإكوادور وليبيا ربما تزيد من شح الإمدادات.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إنها ربما تعلن حالة القوة القاهرة في خليج منطقة سرت خلال الأيام الثلاثة المقبلة ما لم يتم استئناف الإنتاج والشحن في محطات النفط.

من جهته قال وزير الطاقة في الإكوادور إن بلاده ربما تعلق إنتاج النفط تماما في خلال اليومين المقبلين في ظل احتجاجات مناهضة للحكومة. وكانت الدولة، العضو السابق بأوبك، تنتج نحو 520 ألف برميل يوميا قبل اندلاع الاحتجاجات.

تؤكد هذه العوامل على وجود نقص إمدادات في السوق، التي انتعشت هذا الأسبوع، لمواجهة مخاوف الركود التي أثرت على الأسعار في خلال الأسبوعين الماضيين.