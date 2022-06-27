وأغلق مؤشر نيكي مرتفعا 1.43 بالمئة عند 26871.27 نقطة بعدما صعد إلى ما يصل إلى 1.7 بالمئة. وقفز مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.12 بالمئة إلى 1887.42 نقطة.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا 3.71 بالمئة وقدم أكبر دعم لنيكي.

وصعد سهم طوكيو إلكترون المصنعة لمعدات الرقائق‭‭ ‬‬2.23 بالمئة. وقفز سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 3.79 بالمئة.

وقفزت أيضا أسهم شركات الشحن 5.87 بالمئة لتسترد عافيتها بعد انخفاض بنسبة 3.1 بالمئة الأسبوع الماضي، وقادت المكاسب بين 33 مؤشرا صناعيا فرعيا في بورصة طوكيو.

وصعد سهم شركة طوكيو القابضة للطاقة الكهربائية 7.55 بالمئة في ظل استعداد اليابان لأزمة طاقة محتملة مع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء البلاد.

وهبطت أسهم قطاع العقارات 0.75 بالمئة الذي كان الأسوأ أداء بين المؤشرات الصناعية الفرعية.