واستقطب الطرح العالمي طلباً قوياً ضمن اكتتاب المستثمرين من المؤسسات المؤهلة واكتتاب الأفراد في الإمارات، حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب المستلمة 35.4 مليار درهم (ما يعادل 9.64 مليار دولار)، مما أسفر عن تغطية إجمالية لكمية الأسهم المطروحة بأكثر من 21 مرة بحسب السعر النهائي.

وسجّل اكتتاب الأفراد داخل الإمارات تغطية بواقع 40 مرة تقريباً، وهي أعلى نسبة تغطية في تاريخ الاكتتابات العامة في سوق دبي المالي.

ونتيجة لهذا الطلب القوي والاستثنائي، تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى للنطاق السعري، ونجحت تيكوم من خلال هذا الطرح في جمع 1.7 مليار درهم (حوالي 463 مليون دولار).

وتعليقا عن النجاح الذي حققه الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم، قال مالك آل مالك، رئيس مجلس إدارة مجموعة تيكوم إن الطلب الاستثنائي على الاكتتاب في الطرح العام الأولي لمجموعة تيكوم من المستثمرين المحليين والدوليين، يعد دليلاً على متانة أسس الشركة وإمكانياتها وقدرتها على مواصلة التوسع والنمو"، مضيفا أن مستويات الإقبال القوية من جانب مختلف شرائح المستثمرين جاءت مدفوعةً بتفاؤلهم باقتصاد دبي وآفاق نموه الواعدة، وثقتهم الراسخة بقوة الأسواق المالية".

واشتمل الطرح العالمي على إتاحة 625 مليون (625,000,000) سهم عادي للاكتتاب، تمثل ما نسبته 12.5 بالمئة من إجمالي الأسهم المصدرة في رأس مال مجموعة تيكوم، ومن المتوقع أن يتم إدراج أسهم الطرح في سوق دبي المالي يوم 5 يوليو 2022 أو في حدود ذلك التاريخ.

وعند اكتمال الإدراج، ستبلغ القيمة السوقية للشركة 13.4 مليار درهم، وستحتفظ دي أتش أي أم، بحصة أغلبية تبلغ 86.5 بالمئة في الشركة (أو 87.5 بالمئة مجتمعةً مع "دي أتش أي أم منطقة حرة").

ومن المتوقع أن يبدأ تداول أسهم تيكوم في السوق خلال التاريخ المذكور تحت الرمز (TECOM) والرقم الدولي الموحد للورقة المالية (ISIN AEE01081T004).

وسيتم إشعار المستثمرين الذين اكتتبوا ضمن شريحة الأفراد في الإمارات بنتائج التخصيص النهائي للأسهم بتاريخ 29 يونيو 2022.

يذكر أن مجموعة تيكوم، التابعة لدبي القابضة تمتلك وتدير وتشغّل عشرة مجمعات أعمال متخصصة تركز على قطاعات حيوية في مناطق استراتيجية في إمارة دبي.