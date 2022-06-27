وتدرس مصر طرقا لاستخراج المزيد من الدقيق من الحبوب واستخدام البطاطا في صناعة الخبز مع محاولتها خفض الواردات.

واشترت مصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، في السنوات الماضية، كميات كبيرة من الحبوب عبر البحر الأسود، لكن تعطلت وارداتها بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة تكاليف واردات مصر من القمح. وتعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح لإتاحة الخبز المدعم لأكثر من 70 مليون شخص من سكانها البالغ عددهم 103 ملايين نسمة.

وكان مصيلحي قد قال في مايو إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر واردتها، وافقت على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند.

وحظرت الهند صادرات القمح في الشهر ذاته، لكنها سمحت بإمداده لدول مثل مصر لأسباب تتعلق باحتياجات الأمن الغذائي.

وقال مصيلحي، الأحد، إن المورد اشترط توفير القمح في الموانئ.

وأضاف أن الاتفاق كان على 500 ألف طن، لكن تبين أن المورد لديه 180 ألف طن في الميناء.

وأضاف مصيلحي أن مصر تجري أيضا محادثات مع موردين روس لإبرام اتفاق لشراء القمح.

وعلى صعيد منفصل، قال مصيلحي إن مصر تدرس سبل الحصول على مزيد من الدقيق من الحبوب، مما يرفع نسبة استخراج الدقيق المستخدم في الخبز المدعم إلى 87.5 في المئة من 82 في المئة.

وأضاف أن ذلك من شأنه توفير نحو 500 ألف طن من القمح المستورد، وكذلك استيراد خمسة إلى خمسة ونصف مليون طن من القمح في العام المالي 2023/2022.

وتجري دراسة فكرة أخرى تتمثل في خلط دقيق القمح بالبطاطا البيضاء. وقال مصيلحي: "ندرس هذه التكنولوجيا الآن".

وقال مصيلحي إن احتياطيات القمح الحالية كافية لما يقرب من ستة أشهر بعد شراء 3.9 مليون طن من المحصول المحلي.