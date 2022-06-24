وفي نهاية أسبوع شهد معاملات متقلبة ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمئة، ويتجه صوب تسجيل مكاسب أسبوعية صغيرة بدعم من القطاعات الدفاعية مثل الرعاية الصحية والاتصالات.

وهوى سهم شركة بيع الأزياء الألمانية عبر الإنترنت زالاندو 16.8 بالمئة إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاثة أعوام بعدما خفضت الشركة توقعاتها لعام 2022 مشيرة إلى تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي وثقة المستهلكين.

وانخفض سهم سايبم الإيطالية 6.3 بالمئة بعدما قالت مجموعة خدمات الطاقة إن مواردها المالية ستكون متوفرة لأقل من عام إذا لم تفلح خططها لزيادة رأس المال.

وارتفع سهم باركليز 0.2 بالمئة بعد إعلان البنك إبرام صفقة للاستحواذ على شركة كنسينغتون للرهن العقاري لبسط نفوذه في سوق الإسكان البريطانية.