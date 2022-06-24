صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1824.72 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0215 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى في أسبوع عند 1820.99 في وقت سابق من الجلسة. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1825.90 دولار.

وهبطت أسعار الذهب نحو 0.9 بالمئة هذا الأسبوع.

قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول للمشرعين أمس الخميس إن التزام البنك بكبح التضخم الذي ارتفع لأعلى مستوى في 40 عاما "غير مشروط"، حتى مع إقراره بأن أسعار الفائدة المرتفعة بشدة قد تؤدي لزيادة معدلات البطالة.

وقال مات سيمبسون كبير محللي السوق في سيتي إندكس "لا يزال الدولار الأميركي قويا والتوقعات تميل الآن نحو رفع الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو".

ويجعل الدولار القوي الذهب المسعر بالعملة الأميركية أغلى ثمنا بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات اليوم الجمعة، مما قلص الطلب على الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 21.02 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 بالمئة إلى 915.11 دولار للأوقية، لكنهما يتجهان لتكبد خسائر أسبوعية.