وأبقت اللجنة سعر الفائدة على الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25 بالمئة، وثبتت سعر الإيداع لليلة واحدة عند 11.25 بالمئة.

وكان متوسط توقعات 17 محللا استطلعت رويترز آرائهم قد أشار إلى رفع البنك الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 11.75 بالمئة من 11.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة، وأن يرفع سعر الإقراض 25 نقطة أساس إلى 12.50 بالمئة.

رفعت اللجنة أسعار الفائدة في الاجتماعين الماضيين بعد أن أبقتها دون تغيير 18 شهرا تقريبا، إذ رفعتها 100 نقطة أساس في اجتماع في 21 مارس، ونزل في نفس اليوم سعر صرف الجنيه أمام الدولار 14 بالمئة، ثم زادتها 200 نقطة أساس في اجتماع 19مايو الماضي.

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.5 بالمئة في مايو من 13.1 بالمئة في أبريل مع زيادة أسعار السلع الأساسية وتراجع قيمة العملة. وزاد التضخم الأساسي إلى 13.3 بالمئة في مايو مقارنة مع 11.9 بالمئة في أبريل.

ويستهدف البنك المركزي مستوى للتضخم بين خمسة وتسعة بالمئة، لكنه قال الشهر الماضي إنه سيتسامح مع مستويات أعلى حتى نهاية العام.