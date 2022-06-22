ونزل المؤشر الرئيسي للسوق المالية السعودية 1.5 بالمئة متأثرا بهبوط سهم مصرف الراجحي بنسبة 2.4 بالمئة والصحراء العالمية للبتروكيماويات 2.9 بالمئة.

وتهاوت أسعار النفط، المحفز الرئيسي لأسواق المال الخليجية، بأكثر من ستة دولارات للبرميل مع سعي الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود.

ومن المقرر أن يجتمع بايدن مع مسؤولين من سبع شركات نفطية غدا الخميس في البيت الأبيض من أجل خفض أسعار الوقود إذ تحقق الشركات أرباحا قياسية. ونزل مؤشر الطاقة الفرعي بالسوق المالية السعودية 0.6 بالمئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 1.4 بالمئة مع هبوط سهم إعمار العقارية 2.8 بالمئة. وانخفض المؤشر الرئيسي لبورصة أبوظبي 1.2 بالمئة مع نزول سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، بنسبة 1.1 بالمئة، بحسب "رويترز".

ويتوقع اقتصاديون استطلعت "رويترز" أراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 75 نقطة أساس أخرى الشهر المقبل ثم نصف نقطة مئوية في سبتمبر /أيلول ولن يعود لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية فقط قبل نوفمبر/ تشرين الثاني على أقرب تقدير.

وخسر مؤشر بورصة الدوحة 0.2 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري القطري 1.1 بالمئة.