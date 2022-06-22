وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.5 بالمئة ليسجل انخفاضا قياسيا لم يشهده منذ فبراير 2021 واستؤنفت عمليات البيع التي أضرت بالأسهم العالمية الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، هوت أسهم شركات النفط والغاز 2.9 بالمئة متأثرة بانخفاض سعر النفط بأكثر من ستة دولارات للبرميل وسط مسعى الرئيس الأميركي جو بايدن لخفض أسعار الوقود.

وتراجع قطاع التعدين 2.7 بالمئة وقطاع السيارات 2.9 بالمئة ونزل قطاع الرعاية الصحية بنسبة أقل.

وهبط سهم باسف الألمانية للكيماويات 4.2 بالمئة، بعدما قال رئيسها التنفيذي إنها ستواجه تراجعا كبيرا في أوائل النصف الثاني من العام.

وهوي سهم موي النرويجية للأسماك 6.1 بالمئة.