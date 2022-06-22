وتراجعت عقود خام برنت بأكثر من 4% إلى 109.26 دولار للبرميل، وهبطت عقود خام غرب تكساس بنسبة 5.2% إلى 103.78 دولار للبرميل، عند الساعة 0800 بتوقيت غرينتش

ومن المقرر أن يدلي رئيس الفيدرالي جيروم باول بشهادته أمام الكونغرس اليوم الأربعاء، حيث من المنتظر أن يتحدث عن جهود المركزي الأميركي لكبح جماح التضخم الذي سجل أعلى مستوى له منذ عقود.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن خطط لتعليق مؤقت للضرائب على البنزين والبالغة 18.4 سنتا للغالون على البنزين، كما سيجتمع بايدن يوم الخميس مع 7 شركات منتجة للنفط لحثها على خفض الأسعار، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "شيفرون"، مايكل ويرث، قد رفض انتقادات مسؤولي البيت الأبيض لصناعة النفط بشأن تكاليف الطاقة وارتفاع أسعار البنزين.

وكتب في رسالة موجهة للرئيس الأميركي: "لقد سعت إدارتكم لانتقاد صناعتنا، وفي بعض الأحيان تشويه سمعتها، هذه الإجراءات ليست مفيدة لمواجهة التحديات التي نواجهها".

يذكر أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد انتقد مرارا ما اعتبره تحقيق شركات النفط أرباحا قياسية مع ارتفاع أسعار الوقود لمستويات غير مسبوقة، مطالبا الشركات بزيادة الإنتاج.