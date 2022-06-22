وانخفض المؤشر نيكي 0.4 بالمئة إلى 26149.55 نقطة، بعد ارتفاعه 0.82 بالمئة ليسجل أعلى مستوياته في أسبوع عند 26462.83 نقطة.

وارتفع 86 سهما على المؤشر فيما انخفض 131.

وتخلى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا كذلك عن مكاسبه السابقة ليغلق منخفضا 0.19 بالمئة مسجلا 1852.65 نقطة.

وهبطت أغلب الأسهم الآسيوية الأخرى.

وكان قطاع السيارات من بين القطاعات الرابحة مع تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 24 عاما أمام الدولار.

فزاد سهم تويوتا موتور 0.82 بالمئة وارتفع سهم نيسان 2.24 بالمئة وكان سهم ميتسوبيشي أكبر رابح على المؤشر نيكي فزاد 7.11 بالمئة.

وكان سهم طوكيو إلكترون لصناعة الرقائق أكبر خاسر ونزل 3.85 بالمئة.