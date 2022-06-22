وجاءت البيانات متماشية مع نتائج استطلاع لآراء الاقتصاديين أجرته "رويترز".

وقال مكتب الإحصاء الوطني البريطاني "ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية بالمقارنة مع انخفاضها قبل عام أسهم في زيادة كبيرة" في التضخم.

وأضاف المكتب أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.7 بالمئة على أساس شهري في مايو.

من جانبه، أكد وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، أن الحكومة تبذل كل ما في وسعها لمكافحة ارتفاع الأسعار.

وقال سوناك "نستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض التضخم ومكافحة ارتفاع الأسعار".

وتابع "يمكننا بناء اقتصاد أقوى من خلال سياسة نقدية مستقلة، وسياسة مالية مسؤولة لا تزيد من الضغوط التضخمية، ومن خلال تعزيز الإنتاجية والنمو في الأجل الطويل".

ما هو التضخم؟

بحسب جامعة هارفارد، فإن التضخم يعبر عن الارتفاع العام في أسعار المنتجات والخدمات وارتفاع مستوى تكاليف الإنتاج لمدة زمنية طويلة، فالارتفاع المؤقت في الأسعار لا يعد تضخما، ويصاحب التضخم انخفاض في القدرة الشرائية للعملة التي تعاني منه.

أنواع التضخم

التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدلات الإنتاج ما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار

التضخم الزاحف: يتسم بارتفاع بطيء في الأسعار ويحدث عندما ترتفع الأسعار بنسبة 3% سنويا على الأكثر.

التضخم المكبوت: هي حالة يتم من خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون صعود الأسعار.

التضخم المفرط: ويحدث عندما تقفز الأسعار بوتيرة عالية ويترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق.

لماذا يحدث التضخم؟

هناك عدة أسباب لحدوث التضخم ومنها:

زيادة المعروض النقدي على النمو الاقتصادي أي تفوق كمية الأموال المطبوعة على السلع والخدمات المنتجة.

الدين الوطني، وما يخلفة من رفع في الضرائب مما يؤدى إلى رفع الأسعار والتضخم.

ارتفاع في أسعار المواد الأولية والتكاليف بصفة عامة.

انخفاض قيمة العملة المحلية مقارنة بالعملات الأجنبية.

ضعف الإنتاجية بشكل عام يؤدي إلى ندرة السلع مما يرفع أسعارها.