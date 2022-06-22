وأضاف سلامة في مقابلة تلفزيونية أذيعت الثلاثاء: "ما أن تتألف الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحا أن يصير في قانون ليصير في فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليصير في تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا".

في غضون ذلك، قال مصدر قضائي ومصدر أمني لرويترز، إن جهاز أمن الدولة اللبناني داهم منزلا تابعا لحاكم المصرف المركزي، مساء الثلاثاء، تنفيذا لأمر إحضار قضائي.

وأصدرت القاضية غادة عون مذكرة الإحضار في فبراير بعد تخلف سلامة عن الحضور للاستجواب في إطار تحقيق كانت تقوده في مزاعم سوء سلوك وفساد.

واتهمت القاضية سلامة في مارس بالإثراء غير المشروع، بعد أن اتهمت شقيقه الأصغر بمساعدته في غسل عائدات ذلك.

وكان حاكم البنك المركزي قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات ووصف التحقيقات ضده في لبنان وخارجه بأنها ذات دوافع سياسية.