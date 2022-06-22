وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمئة، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52دولار.

وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأميركي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.

واستمدت الأسعار دعما عندما تكهن وارن وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بأن يستمر شح المعروض في سوق النفط لثلاثة إلى خمسة أعوام.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر متأخرة يوما بسبب عطلة عامة.

وستصدر البيانات من معهد البترول الأميركي الأربعاء ومن إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة يوم الخميس. ويتوقع محللون أن تظهر انخفاضا في مخزونات الخام والبنزين.

وطلب البيت الأبيض من رؤساء ست شركات نفطية الاجتماع يوم الخميس لمناقشة سبل خفض أسعار الطاقة المرتفعة.