وصرّحت سيسيليا روز لشبكة "سي إن بي سي" أنّه "من الواضح أنّ ذلك يشكّل مصدر قلق، لكنّ العمود الفقري لاقتصادنا ما زال قوياً".

وعادت روز إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل في الربع الأول وشدّدت على أنّه نتج عن ضعف الصادرات.

وأضافت: "إذا نظرتم إلى المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير، كانت في الواقع قوية جدا من حيث الإنفاق الاستهلاكي. ما زال سوق العمل قويا"، مشيرة إلى أن النمو مستمر".

وقال توماس باركين، رئيس مكتب ريتشموند الإقليمي للبنك المركزي، خلال كلمة ألقاها في ريتشموند بولاية فيرجينيا: "ما زالت البيانات الاقتصادية اليوم تبدو جيدة نسبيا".

وأوضح أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تمر بالضرورة في حالة ركود، حتى لو كان الخطر موجوداً.

وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين اعتبرت، الأحد، أنّ الركود ليس "حتميا" في الولايات المتحدة.

وقالت لشبكة "إيه بي سي نيوز" الأميركية "لا أعتقد أنّ الركود أمر حتمي"، لكنها توقعت "تباطؤ الاقتصاد" في خضمّ انتقاله إلى "نمو بطيء ومستقر".