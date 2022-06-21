وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.46 دولار، أو 1.3 بالمئة إلى 115.62 دولار للبرميل بحلول الساعة 0915 بتوقيت غرينتش إضافة إلى مكاسب أمس الاثنين التي بلغت 0.9 بالمئة.

وكانت أسعار برنت قد تراجعت 7.3 بالمئة الأسبوع الماضي، وهو أول انخفاض أسبوعي في 5 أسابيع.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في عقود يوليو التي يحل أجلها اليوم إلى 111.85 دولار للبرميل، بزيادة 2% بالمئة عن مستوى إقفال يوم الجمعة. ولم يجر تداوله أمس الاثنين بسبب عطلة عامة في الولايات المتحدة.

وقال محللون إن الأسعار تدعمت بالقلق بشأن الامدادات بعد فرض عقوبات على شحنات النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، بسبب أزمة أوكرانيا.

وسيتأخر صدور بيانات مخزونات النفط الأميركية يوما هذا الأسبوع بسبب عطلة يوم الاثنين ومن المنتظر أن تصدر بيانات معهد البترول الأميركي عن الأسبوع المنتهي يوم 17 يونيو يوم الأربعاء وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس.