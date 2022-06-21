وتُقدِّر الصفقة القيمة الإجمالية لـ "مصدر" بـ 7 مليارات درهم ( حوالي 1.9 مليار دولار) ، على أساس نسبة تملك 100 بالمئة. وبموجب هذه الاتفاقيات، سوف تستحوذ "طاقة" على حصة مسيطرة نسبتها 43 بالمئة من أصول "مصدر"، في حين ستحتفظ "مبادلة" بحصة 33 بالمئة وتتملك "أدنوك" حصة نسبتها 24 بالمئة.

أما في مجال الهيدروجين الأخضر، فسوف تستحوذ "أدنوك" على حصة مسيطرة نسبتها 43 بالمئة من المشروع المشترك الجديد لـ"مصدر" المختص بهذا المجال، في حين ستستحوذ "مبادلة" على حصة 33 بالمئة و"طاقة" على حصة نسبتها 24 بالمئة في هذا المشروع، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وبموجب هذه الاتفاقيات، ستساهم "طاقة" بحقوقها لتملّك نسبة 40 بالمئة كحدّ أدنى في مشاريع الطاقة المتجددة في إمارة أبوظبي.