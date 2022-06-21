وأبلغ بولارد ندوة اقتصادية في مدينة برشلونة الإسبانية "دورة التشديد تلك سببت بعض العرقلة في ذلك العام... لكنني شعرت دوما بأن ذلك دفع الاقتصاد الأميركي إلى أداء فلكي في النصف الثاني من عقد التسعينات... آمال بأن نتمكن من أن يكون لدينا شيء مماثل هذه المرة".

وبولارد مساند قوي لإجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي لترويض تضخم مرتفع وصل إلى أكثر من 3 أضعاف المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأميركي البالغ 2 بالمئة.

وقال "نحن نتحرك بسرعة، لكننا نتحرك من مستوى منخفض ومن السياسة النقدية الشديدة التيسير التي نفذناها."

وشهدت دورة التشديد النقدي في عام 1994 رفع معدلات الفائدة إلى 6% في 7 زيادات بواقع 75 نقطة أساس وزيادتين بمقدار 50 نقطة أساس.

يذكر أن الفيدرالي قرر رفع الفائدة الأسبوع الماضي، بواقع 75 نقطة أساس بعد صدور بيانات التضخم لشهر مايو والتي جاءت أسوأ من المتوقع وسجلت أعلى مستوى منذ 1981.