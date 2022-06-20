ارتفع سعر اليورو اليوم الاثنين في حين انصب اهتمام الأسواق على أدوات البنك المركزي الأوروبي لمكافحة التشرذم في منطقة اليورو حتى مع خسارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للأغلبية المطلقة في الانتخابات التشريعية.

وأظهرت النتائج النهائية حصول تحالف (معا) الذي يقوده ماكرون على أكبر عدد من الأصوات في انتخابات الجمعية الوطنية لكنه لم يحقق الأغلبية المطلقة التي تمكنه من السيطرة على البرلمان.

وتجاهل المحللون والمتعاملون نتائج الانتخابات وارتفع اليورو 0.2 بالمئة أمام الدولار إلى 1.05155 دولار إذ من المتوقع أن يظل ماكرون متمسكا بسياساته الموالية لأوروبا على الرغم من نتائج الانتخابات.

وهبط مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمته أمام سلة من 6 عملات منها اليورو والين، 0.25 بالمئة إلى 104.44 ين لكنه ظل قريبا من أعلى مستوياته في 20 عاما والتي تبلغ 105.79 وسُجلت يوم الأربعاء، وهو اليوم الذي رفع فيه الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة 75 نقطة أساس في محاولة لاحتواء التضخم.

وتراجع الدولار 0.4 بالمئة إلى 0.96525 فرنك سويسري، وارتفع قليلا أمام الجنيه الاسترليني إلى 1.2232 دولار.

ارتداد العملات مشفرة

وعلى صعيد العملات المشفرة، ارتفعت عملة بتكوين 5.69 بالمئة إلى 20045.29 دولار بحلول الساعة 2003 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد، بزيادة 1079.23 دولار عن إغلاقها السابق.

وبذلك تكون بتكوين، وهي العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، قد زادت 13.9 بالمئة عن أدنى مستوى خلال هذا العام البالغ 17592.78 دولار والذي سجلته أمس السبت.

وارتفعت عملة إيثر 10.42 بالمئة إلى 1100.07 دولار اليوم الأحد، مضيفة 103.79 دولار إلى إغلاقها السابق.