وفي فبراير /شباط، اعتبرت المحكمة الاتحادية أن قانون النفط والغاز الذي ينظم صناعة النفط في الإقليم غير دستوري وطالبت السلطات هناك بتسليم إمداداتها من الخام.

قال وزير النفط العراقي إن شركة نفط البصرة ستستحوذ على الحصة الأكبر في حصة اكسون موبيل في حقل غرب القرنة 1 النفطي وذلك بعد الموافقة على موازنة 2022.

طلبت وزارة النفط العراقية رسميا شراء أسهم شركة الطاقة الأمريكية العملاقة اكسون في الحقل النفطي في مايو /أيار 2021 ، وهو أحد أكبر الحقول في العالم باحتياطيات قابلة للاستخراج تقدر بأكثر من 20 مليار برميل.