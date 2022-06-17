تخلت ألمانيا عن مرتبة أكبر مستوردي الطاقة من روسيا، لصالح الصين، على خلفية مساعي الاتحاد الأوروبي في تطبيق الحظر التدريجي من واردات النفط والغاز الروسيين.

في وقت سابق هذا الأسبوع، كانت مجموعة "غازبروم" الروسية قد أعلنت خفض شحناتها من الغاز إلى ألمانيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم"، بأكثر من 40 بالمئة يوميا، نظرا لعدم تسلمها المعدات الضرورية من شركة "سيمنز" الألمانية.