وباعت ماكدونالدز معظم أفرعها البالغ عددها 850 فرعا في روسيا إلى إحدى الشركات المحلية في مايو.

وأعيد فتح بعض الأفرع يوم الأحد تحت الاسم الجديد فكوسنا & توتشكا وتعني باللغة الروسية "حلو المذاق.. وكفى"، وتقدم هذه الأفرع قائمة وجبات جديدة بدون وجبة البرغر الرئيسية.

لكن فروعا أخرى أبقت أبوابها مفتوحة لبيع وجبات ماكدونالدز التقليدية في المطاعم التي تزين واجهتها علامة ماكدونالدز التجارية بعد أن تم طمسها بالكاد بحسب وكالة "رويترز".

يسلط استمرار وجودها الضوء على التحديات التي تواجهها الشركات الغربية في الخروج تماما من السوق الروسية بسبب أزمة أوكرانيا.

وجرى تغطية اسم وشعار ماكدونالدز بنسيج أبيض شفاف في محطات القطار في موسكو وسان بطرسبرغ.

وكانت شطيرة بيج ماك متاحة على الرغم من إعادة تسميتها بشطيرة بولشوي برغر أو بيج برغر.

وأحجمت ماكدونالدز عن التعليق على تفاصيل تقرير رويترز.

وقالت الشركة إنها خرجت بالكامل من السوق عندما انتهت من نقل أعمالها الروسية إلى ألكسندر جوفور المالك الجديد للسلسلة.