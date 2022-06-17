ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن بايدن قوله "بادئ ذي بدء، هذا ليس حتميا... ثانيا، نحن في وضع أقوى من أي دولة في العالم للتغلب على هذا التضخم".

وأعلن الفيدرالي الأميركي الأربعاء رفع الفائدة بأكبر وتيرة منذ عام 1994 وذلك لكبح جماح التضخم المرتفع بشدة.

وكان الفيدرالي قد توقع في آخر اجتماع له، أن يبلغ التضخم 5.2 بالمئة هذا العام مقابل 4.3 بالمئة كان متوقعا في مارس، وبالتالي سيعلن زيادات إضافية في معدلات الفائدة خلال اجتماعاته المقبلة في 2022.

وفي الوقت نفسه، توقع نموا اقتصاديا أضعف من المتوقع هذا العام في الولايات المتحدة، عند 1.7 بالمئة مقابل 2.8 بالمئة سابقا.

من جهة ثانية، توقع الفيدرالي أن يكون معدل البطالة أعلى من المتوقع عند 3.7 بالمئة مقابل 3.5 بالمئة سابقا.

وأوضح في بيان أن "النشاط الاقتصادي العام تعافى" بعد انكماشه في الربع الأول من العام، مشيرا إلى تحقيق "زيادة قوية في فرص العمل في الأشهر الأخيرة وبقاء معدل البطالة عند مستوى منخفض".