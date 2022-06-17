ظهر ماسك عبر مكالمة فيديو متأخرا عشر دقائق عن جلسة أسئلة وأجوبة أدارها مسؤول تنفيذي في تويتر. وتطرق ماسك إلى الحديث عن وجود كائنات فضائية وحضارات فضائية أخرى وقال إنه يعتقد أن على تويتر دعم "الحضارة والوعي".

وأبلغ الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، موظفي تويتر بأنه يريد زيادة عدد مستخدمي الخدمة من 229 مليونا إلى مليار شخص على الأقل. وقال إن الإعلانات ستظل ذات أهمية بالنسبة للشركة، رغم قوله سابقا إنه يعتقد أن تويتر يجب ألا تعرض الإعلانات، بحسب تسجيل صوتي للاجتماع استمعت إليه "رويترز".

وقال "أعتقد أن الإعلان مهم جدا لتويتر.. أنا لست ضد الإعلانات. ربما أتحدث إلى المعلنين وأقول مثلا، دعونا فقط نتأكد من أن الإعلانات مسلية بقدر الإمكان".

وكان من المتوقع أن يقدم إيلون ماسك تطمينات لموظفي تويتر خلال اجتماعه الأول، لكنه لم يتحدث عن أي جديد بشأن إتمام الصفقة.

وكرر أنه لا يزال يحاول معرفة المزيد عن الحسابات المزيفة على تويتر، والتي وصفها بأنها مصدر قلقه الأكبر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يتوقع تسريح العمال، قال ماسك إن هناك حاجة إلى "نوع من ترشيد الإنفاق وتقليص عدد الموظفين".

وقال "في الوقت الحالي، تتجاوز التكاليف الإيرادات... أي شخص... له مساهمة كبيرة (في الشركة) يجب ألا يكون لديه ما يدعو للقلق".

وتراجعت أسهم تويتر 1.5 بالمئة، وتراجعت أسهم تسلا أكثر من 9 بالمئة في تعاملات بعد الظهر.