وانخفض المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.4 بالمئة بحلول الساعة 0710 بتوقيت غرينتش، على الرغم من تعافي المعاملات الآجلة للأسهم الأوروبية خلال الليل بعد صعود وول ستريت لتغلق على ارتفاع.

وكان قطاع التجزئة الأكثر انخفاضا فهبط بنسبة 2.1 بالمئة، مع تراجع سهم أسوس البريطانية لبيع الملابس عبر الإنترنت بنسبة 14.3 بالمئة بعدما حذرت من أن الضغوط التضخمية تؤثر على اتجاهات التسوق.

وخسر سهم منافستها الألمانية زالاندو سبعة بالمئة.

ورفع الفيدرالي أمس الأربعاء الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، وهي أكبر زيادة منذ عام 1994، وتوقع تباطؤ الاقتصاد وزيادة البطالة في الأشهر المقبلة.

وتراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.5 بالمئة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية لبنك إنجلترا والمتوقع أن يسفر عن رفع سعر الفائدة مرة أخرى.

وتراجع سهم شركة الأدوية السويسرية روش بنسبة 0.6 بالمئة بعد أن قالت إن دواءها لعلاج الزهايمر، كرينوزوماب، لم يبطئ أو يمنع التدهور الإدراكي لدى المصابين.