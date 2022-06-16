وكان مجلس إدارة بنك الخليج الكويتي قد وافق على البدء بأعمال الفحص النافي للجهالة والحصول على الموافقات المطلوبة من بنك الكويت المركزي والجهات الرقابية بشأن تعاون مشترك واستحواذ بينه وبين البنك الأهلي الكويتي.

وذكر البنك الأهلي يوم الاثنين أن المساهمين الرئيسيين فيه وفي بنك الخليج- وهما شركة الغانم التجارية وبهبهاني للاستثمار- طلبوا النظر في مقترح الدخول في تعاون مشترك بين البنكين يتم بموجبه الاحتفاظ بكلا الكيانين وتحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وقال البنك الأهلي وبنك الخليج يوم الثلاثاء إنهما يدرسان فرص استحواذ أحدهما على الآخر مع إمكانية تحويل أحدهما إلى بنك متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وذكر بنك الخليج اليوم "أعطى مجلس الإدارة توجيهاته وتوصياته بالمضي قدما لتحقيق ذلك واتخاذ الخطوات اللازمة".

وبعد هذا البيان أعلنت بورصة الكويت إيقاف تداول أسهم بنك الخليج والبنك الأهلي الكويتي لمدة ساعة وذلك تطبيقا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج.