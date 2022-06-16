وتعتزم تيكوم المملوكة لشركة دبي القابضة بيع 625 مليون سهم أو 12.5 بالمئة من أسهمها المصدرة بسعر يتراوح بين 2.46 درهم (0.66 دولار) و2.67 درهم (0.72 دولار) للسهم.

وقالت الشركة التي تدير 10 مجمعات أعمال في دبي إن ذلك يشير إلى قيمة سوقية للشركة تتراوح بين 12.3 مليار و13.4 مليار درهم.

وستكون شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية وشركة الشمال القابضة، المستثمرين الرئيسيين في الطرح بمساهمة مجمعة بقيمة 283.75 مليون درهم.

وتعرض الشركة كذلك توزيعات أرباح مغرية بين 6 بالمئة و6.5 بالمئة استنادا إلى إجمالي توزيعات بقيمة 800 مليون درهم، أي أعلى من توزيعات أرباح هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا).

وكان طرح أسهم ديوا في أبريل/ نيسان الماضي، والذي بلغت قيمته 6.1 مليار دولار، هو الأكبر الذي تشهده دبي على الإطلاق والأكبر في المنطقة منذ طرح أسهم أرامكو السعودية والذي بلغت قيمته 29.4 مليار دولار.

وفي الخامس من يوليو/ تموز سيصبح سهم تيكوم أحدث سهم في سوق دبي المالي في إطار مبادرة حكومية أُعلن عنها في نوفمبر /تشرين الثاني لإدراج أسهم شركات عامة.