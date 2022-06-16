وكانت الأسهم الأميركية قد انتعشت يوم أمس بعد قرار رفع الفائدة، وهو الأكبر منذ عام 1994، حيث تشجع المستثمرون بتصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، التي تشير إلى أن زيادات معدلات الفائدة في المستقبل قد تكون أكثر تواضعا.

والارتفاع الأكبر من المعتاد في معدلات الفائدة كان متوقعا منذ أسابيع، ولم يكن مفاجئا.

من جانبه يعقد بنك اليابان اجتماعا لمناقشة سياساته لمدة يومين بدءا من الخميس.

ويتعرض البنك المركزي الياباني لضغوط من أجل اتخاذ إجراءات في ضوء الضغوط الهبوطية على الين جراء ارتفاع معدلات الفائدة الأميركية، والمعدلات المنخفضة للغاية في اليابان.

وقام المستثمرون ببيع الين وشراء الدولار انتظارا لعائدات أعلى من ممتلكاتهم المقومة بالدولار.

وعبر سياسيون يابانيون ومحافظ البنك المركزي عن مخاوفهم بشأن تراجع الين، لكن لا يتوقع حدوث تغييرات جذرية في السياسة اليابانية.

ارتفعت قيمة الدولار صباح الخميس إلى 134.56 ين بعد أن كان 133.82 ين.

وتجاوزت قيمة الدولار 135 ين مؤخرا، وهو أعلى مستوى له منذ عشرين عاما.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني بنسبة 1.8 بالمئة في التعاملات الصباحية إلى 26793.19 نقطة.

كما ارتفع مؤشر إس آند بي / إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.4 بالمئة ليستقر عند 6627.50 نقطة.

وقفز مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 2476.61.

انخفض مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.6 بالمئة عند 21178.90، في حين خسر مؤشر شنغهاي المركب سريعا المكاسب السابقة لينخفض بنسبة 0.1 بالمئة إلى 3301.89.