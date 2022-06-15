وجاءت تصريحات السيسي خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، بقصر الاتحادية في القاهرة عقب مباحثات بين الطرفين.

وأضاف السيسي أنه تم الاتفاق على أهمية إرساء دعائم شراكة استراتيجية بين الجانبين في مجال الطاقة الحيوي لمستقبل التنمية، والتعاون في مجال الدعم الفني والتمويلي، ودعم الاستثمارات لتطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.

وكان ممثلون عن مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي قد وقعوا في وقت سابق من الأربعاء، مذكرة تفاهم لزيادة صادرات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، بهدف إمداد أوروبا بالغاز الإسرائيلي عبر محطات الإسالة المصرية في إدكو ودمياط.

وجرى التوقيع على هامش الاجتماع الوزاري السابع لمنتدى غاز شرق المتوسط الذي يعقد في القاهرة.

الأولوية للطاقة

وخلال المؤتمر الصحفي، أكد السيسي أن المباحثات مع المسؤولين الأوروبيين تناولت سبل تحقيق النقلة النوعية المأمولة في الشراكة المصرية الأوروبية خـلال الفترة المقبلة، من خلال تعزيز التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية، في إطار الرؤية التنموية المصرية، وعلى رأسها الطاقة والطاقة النظيفة وأمن الغذاء، فضلا عن آليات تشجيع الشركات الأوروبية على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، وغيرها من الملفات.

وقال إنه تم تبادل وجهات النظر حول مظاهر الأزمة الاقتصادية الدولية الحالية، وعلى الأخص فيما يتعلق بأمن الغذاء وارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف الرئيس المصري أن المجتمع الدولي يمر بظرف دقيق يتطلب من كافة الأطراف إعمال الحكمة وتغليب لغة الحوار البناء لحل الخلافات والتغلب على التحديات المشتركة.

علاقات متطورة

وأشار السيسي إلى ارتباط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي بعلاقات صداقة تاريخية، وروابط سياسية واقتصادية وثقافية ممتدة تأسست تقليديا ثم تراكمت وتطورت باستمرار على مدار عقود، على أساس الاحترام المتبادل والتواصل الحضاري والثقافي والمصالح المشتركة.

وقال السيسي: "اللقاء كان فرصة للتأكيد مجددا على أن مصر تعتز بالاتحاد الأوروبي شريكا أساسيا في مختلف المجالات، خاصة أن مصر تمضي بخطى ثابتة على طريق البناء والتنمية من خلال رؤية مستقبلية طموحة، وذلك انطلاقا من إدراكنا وتقديرنا لثقل وأهمية الاتحاد الأوروبي كقوة اقتصادية وسياسية أسـاسـية على الساحة الدولية".

وأعرب السيسي عن ترحيبه بقرب اعتماد وثيقة "أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي حتى عام 2027، التي تعتبر إطارا طموحا توافقنا عليه معا لتعزيز وتعميق علاقات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال السنوات المقبلة، لنضع الأساس لنقلة هائلة في التنسيق المؤسسي بين الجانبين على كافة مسارات التعاون".